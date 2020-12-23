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Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації

Середа, 23 грудня 2020, 22:13
Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням КС. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону "Про запобігання корупції".

Зазначається, що документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку зі скандальним рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Закон передбачає штрафи і обмеження волі за недостовірне декларування або умисне неподання декларації.

Чому це важливо: Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС. Україні треба було відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування. 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийдеклараціїКСзаконодавство
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