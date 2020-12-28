Чоловік хотів вивезти із ОРДЛО 150 тисяч доларів 

Житель тимчасово непідконтрольного уряду міста Красний Луч намагався провезти через КПВВ "Станиця Луганська" понад 4 мільйони гривень.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Під час огляду особистих речей у чоловіка виявили 150 тисяч доларів, що складає 4,2 мільйони гривень.

Водночас, вивозити із ОРДЛО можна не більше 50 тисяч гривень. Стосовно чоловіка вже склали протокол щодо адмінпорушення. Гроші ж передали на зберігання у відділення банку до рішення суду.