Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов

Вторник, 29 декабря 2020, 00:24

Житель временно неподконтрольного правительству города Красный Луч пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" более 4 миллионов гривен.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Во время досмотра личный вещей у мужчины обнаружили 150 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона гривен.

В то же время, вывозить из ОРДЛО можно не более 50 тысяч гривен. В отношении мужчины уже составили протокол об админнарушении. Деньги же передали на хранение в отделение банка до решения суда.

 
Фото: ООС

Украинская правда
Темы: ООСОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

Все новости...
ООС
Оккупанты 13 раз нарушили "тишину": один раненый в ВСУ
Россия на Донбассе осуществила 6 обстрелов. Без потерь
Оккупанты вели огонь в Донецкой области. Без потерь – ООС
Последние новости
01:10
Повышение тарифов не повлияет на получателей субсидий – Минсоцполитики
00:24
Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов
23:41
"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада
22:46
Навальному угрожают тюрьмой и срочно вызывают в Москву – адвокат
22:08
Суд арестовал имущество главы "Партии венгров Украины"
21:35
Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения
21:18
"Голос" избрал нового главу фракции
20:58
Противостояние циклона и антициклона: синоптики предупреждают о сильном ветре
20:30
В Киеве создадут холодильник для хранения COVID-вакцин
20:08
В Германии работникам дома престарелых ввели дозу вакцины в 5 раз выше нормы
Все новости...