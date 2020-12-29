Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов

Житель временно неподконтрольного правительству города Красный Луч пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" более 4 миллионов гривен.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Во время досмотра личный вещей у мужчины обнаружили 150 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона гривен.

В то же время, вывозить из ОРДЛО можно не более 50 тысяч гривен. В отношении мужчины уже составили протокол об админнарушении. Деньги же передали на хранение в отделение банка до решения суда.