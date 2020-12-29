Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов
Вторник, 29 декабря 2020, 00:24
Житель временно неподконтрольного правительству города Красный Луч пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" более 4 миллионов гривен.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Во время досмотра личный вещей у мужчины обнаружили 150 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона гривен.
В то же время, вывозить из ОРДЛО можно не более 50 тысяч гривен. В отношении мужчины уже составили протокол об админнарушении. Деньги же передали на хранение в отделение банка до решения суда.
Украинская правда