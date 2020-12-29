Палата представителей Конгресса США приняла закон об оборонном бюджете, обойдя вето президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующий документы поддержали 275 членов Палаты, где большинство имеют демократы.

Следующий этап - голосование за этот законопроект в Сенате. В то же время верхняя палата Конгресса контролируется республиканцами. Для того, чтобы документ был принят, а вето Трампа преодолен, его должны поддержать две трети конгрессменов.

Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе передбаеться 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Трамп ветировал документ, поскольку считает, что такой бюджет является "подарком Китая и России".

В то же время в проект законе отсутствует норма об отмене убежища технологический компаний от судебных исков по пользовательского контента, которую действующий президент США потребовал добавить.

Ожидается, что Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря.

Напомним:

23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине.

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