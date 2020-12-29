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Пандемія: Велика Британія виявила рекордну кількість хворих за добу

Вівторок, 29 грудня 2020, 05:21

За минулу добу у світі виявили 487 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Водночас Велика Британія зареєструвала рекордне число нових хворих – більше 41 тисячі.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: У США за цей період виявили понад 186 тисяч інфікувань, в Росії – більше 27 тисяч та близько 22,5 тисяч нових випадків зараження зафіксували у Бразилії.

Туреччина та Німеччина підтвердили коронавірус у близько 15 тисяч осіб.

Україна займає 19 позицію за числом виявлених хворих за неділю 27 грудня. Водночас тоді наша держава провела рекордну низьку кількість тестувань на COVID-19.

 

За цей же день у світі від ускладнень захворювання загинули 9105 осіб. Україна за цим показником опинилась на 23 місці серед інших держав.

Наразі пандемія забрала життя 1 мільйона 780 тисяч осіб. Змогли побороти недугу 57,7 мільйони хворих, лікуються – більше 22 мільйонів. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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