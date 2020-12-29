Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки
За минувшие сутки в мире обнаружили 487 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В то же время Великобритания зарегистрировала рекордное число новых больных – более 41 тысячу.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В США за этот период было выявлено более 186 тысяч заражений, в России – более 27 тысяч и около 22,5 тысяч новых случаев заражения зафиксировали в Бразилии.
Турция и Германия подтвердили коронавирус в около 15 тысяч человек.
Украина занимает 19 позицию по числу выявленных больных по воскресенье 27 декабря. В то же время тогда наше государство сделало рекордно низкое количество тестирований на COVID-19.
За этот же день в мире от осложнений заболевания погибли 9105 человек. Украина по этому показателю оказалась на 23 месте среди других государств.
Сейчас пандемия унесла жизни 1 миллиона 780 тысяч человек. Смогли побороть недуг 57,7 миллиона больных, лечатся – более 22 миллионов.
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В Украине утвердили план вакцинации населения против COVID-19
Напомним:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 75 летальных случаев и 7191 выздоровление.