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Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки

Вторник, 29 декабря 2020, 04:21
Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки

За минувшие сутки в мире обнаружили 487 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В то же время Великобритания зарегистрировала рекордное число новых больных – более 41 тысячу.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США за этот период было выявлено более 186 тысяч заражений, в России – более 27 тысяч и около 22,5 тысяч новых случаев заражения зафиксировали в Бразилии.

Турция и Германия подтвердили коронавирус в около 15 тысяч человек.

Украина занимает 19 позицию по числу выявленных больных по воскресенье 27 декабря. В то же время тогда наше государство сделало рекордно низкое количество тестирований на COVID-19.

 

За этот же день в мире от осложнений заболевания погибли 9105 человек. Украина по этому показателю оказалась на 23 месте среди других государств.

Сейчас пандемия унесла жизни 1 миллиона 780 тысяч человек. Смогли побороть недуг 57,7 миллиона больных, лечатся – более 22 миллионов.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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