У Львові слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом використання комуністичної символіки на одязі.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Напередодні увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка.

На місці події правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

За скоєне 19-річному мешканцю столиці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: У 2015 році Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного та нацистського режимів в Україні.

Парлемент засудив комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонив публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та пропаганди їхньої символіки.