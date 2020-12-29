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Киянин гуляв Львовом у шапці-вушанці з червоною зіркою: загрожує тюрма

Вівторок, 29 грудня 2020, 08:54

У Львові слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом  використання комуністичної символіки на одязі.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: Напередодні увечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого  присутня комуністична символіка.

На місці події правоохоронці встановили особу зловмисника – 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

За скоєне 19-річному мешканцю столиці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: У 2015 році Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного та нацистського режимів в Україні.

Парлемент засудив комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонив публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та пропаганди їхньої символіки. 



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