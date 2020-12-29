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Киевлянин гулял по Львову в шапке-ушанке с красной звездой

Вторник, 29 декабря 2020, 07:54
Киевлянин гулял по Львову в шапке-ушанке с красной звездой

Во Львове следователи начали уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.

На месте происшествия правоохранители установили личность злоумышленника - 19-летнего жителя Киева. У него была изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

За содеянное 19-летнему жителю столицы грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: В 2015 году Верховная Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского режимов в Украине.

Парлемент осудил коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы в Украине как преступные, запретил публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, публичное использование и пропаганду их символики.

Украинская правда

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