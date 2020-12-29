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Київ лідирує за поширенням коронавірусу: майже тисяча хворих за добу

Вівторок, 29 грудня 2020, 09:42
Київ лідирує за поширенням коронавірусу: майже тисяча хворих за добу
Ельдар Сарахман, УП

У Києві минулої доби лабораторно підтвердили 953 нових випадки коронавірусу, помер 21 пацієнт.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Друзі! У Києві за минулу добу виявили 953 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1875 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 109 008".

Деталі: Минулої доби захворіли: 542 жінки віком від 18 до 91 років та 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворів, зокрема, 31 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141. Та 107 випадків в Святошинському районі.

 

Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Нагадаємо: За минулу добу в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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