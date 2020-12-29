Киев лидирует по распространению коронавируса: почти тысяча больных за сутки

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 953 новых случая коронавируса, умер 21 пациент.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили 953 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008".

Детали: За прошедшие сутки заболели: 542 женщины в возрасте от 18 до 91 лет и 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 287, в Днепровском - 141, 107 случаев в Святошинском районе.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Напомним: За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6988 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.