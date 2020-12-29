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На горі Піп Іван у Карпатах вирує шторм

Вівторок, 29 грудня 2020, 12:42

Станом на 29 грудня на горі Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області вирує шторм, швидкість вітру досягає 22 метрів на секунду.

Джерело: Повідомлення Чорногірського гірський пошуково-рятувального посту у Facebook

Дослівно: "Увага! Шторм! Станом на 10.00, 29.12.2020р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига), вітер південний, 22 м/с., температура навколишнього середовища -5°С.

Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я".

Передісторія:

У вівторок у Києві також очікується туман, що може привести до ускладнень в русі транспорту.

Теми: Карпатипогода


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