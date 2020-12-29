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На горе Пип Иван в Карпатах бушует шторм

Вторник, 29 декабря 2020, 12:42

По состоянию на 29 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области бушует шторм, скорость ветра достигает 22 метров в секунду.

Источник: Сообщение Черногорского горный поисково-спасательного поста в Facebook

Дословно: "Внимание! Шторм! По состоянию на 10.00, 29.12.2020р. на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5° С.

Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье".

Предыстория:

  • Во вторник в Киеве также ожидается туман, что может привести к осложнениям в движении транспорта.

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода


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