На горе Пип Иван в Карпатах бушует шторм
Вторник, 29 декабря 2020, 12:42
По состоянию на 29 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области бушует шторм, скорость ветра достигает 22 метров в секунду.
Источник: Сообщение Черногорского горный поисково-спасательного поста в Facebook
Дословно: "Внимание! Шторм! По состоянию на 10.00, 29.12.2020р. на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с. Температура окружающей среды -5° С.
Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье".
Предыстория:
- Во вторник в Киеве также ожидается туман, что может привести к осложнениям в движении транспорта.
Украинская правда