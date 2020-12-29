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НАЗК попереджає, що реєстр декларації може частково не працювати

Вівторок, 29 грудня 2020, 12:26
НАЗК попереджає, що реєстр декларації може частково не працювати

Національна агенція із запобігання корупції повідомляє, що до кінця року в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб можливі збої у зв’язку з модернізацією.

Джерело: повідомлення НАЗК у Facebook

Дослівно: "У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій)".

Деталі: НАЗК попереджає суб’єктів декларування, що на сайті може не виявитися раніше подані до реєстру документи. В агентстві наголошують, що після повноцінного переходу  на оновлену версію реєстру весь функціонал і подані документи будуть відновлені.

В оновленому Реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

Передісторія:

Завдяки рішенню президента Володимира Зеленського та уряду Національне агентство з питань запобігання корупції увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій. 

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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