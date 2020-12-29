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НАПК предупреждает, что реестр декларации может частично не работать

Вторник, 29 декабря 2020, 12:26
НАПК предупреждает, что реестр декларации может частично не работать

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что до конца года в работе Единого государственного реестра деклараций лиц возможные сбои в связи с модернизацией.

Источник: сообщение НАПК в Facebook

Дословно: "В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограниченный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций)".

Детали: НАПК предупреждает субъектов декларирования, что на сайте может не оказаться ранее поданных в реестр документы. В агентстве отмечают, что после полноценного перехода на обновленную версию реестра весь функционал и представленные документы будут восстановлены.

В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.

Предистория:

  • Благодаря решению президента Владимира Зеленского и правительства Национальное агентство по предупреждению коррупции вечером 29 октября обновила доступ к Реестру деклараций.

Темы: НАПКдекларации
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