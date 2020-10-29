В Україні знову запрацював реєстр декларацій
Завдяки рішенню президента Володимира Зеленського та уряду Національне агентство з питань запобігання корупції увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій. Сайт працює в нормальному режимі.
Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков, якого цитує пресслужба відомства
Деталі: Кабмін на позачерговому засіданні, ініційованому президентом, ухвалив Розпорядження, зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.
У відомстві зазначили, що це рішення дозволить проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.
Пряма мова Новікова: "Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від Президента та Уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України".
Що було раніше: Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних деклараційна виконання рішення Конституційного суду.