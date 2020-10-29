В Україні знову запрацював реєстр декларацій

Завдяки рішенню президента Володимира Зеленського та уряду Національне агентство з питань запобігання корупції увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій. Сайт працює в нормальному режимі.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Кабмін на позачерговому засіданні, ініційованому президентом, ухвалив Розпорядження, зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

У відомстві зазначили, що це рішення дозволить проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

Пряма мова Новікова: "Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від Президента та Уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України".

Що було раніше: Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

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