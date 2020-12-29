Кулеба обіцяє, що Іран не зможе "легко відкупитись" за збиття літака МАУ

Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна не дозволить Ірану легко відкупитись і уникнути справедливості в історії зі збиттям літака МАУ.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День", повідомляє "Європейська правда".

"Іран жорсткий переговірник, але й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії", - заявив Кулеба.

Він додав, якби Україна не була жорстким переговірником, то Іран можливо вже щось досягнув би.

"Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо", - сказав Кулеба, додавши, що це може зайняти час.

Водночас дипломат підкреслив, що в цій історії Україна не виступає сама по собі."В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені й зі спільною позицією, яка має координуватись. Але ми все зробимо для того, щоб справедливість була неминучою", - запевнив міністр.

Нагадаємо, цього тижня Кулеба підтвердив, що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.