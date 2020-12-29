Кулеба обещает, что Иран не сможет "легко откупиться" за сбитый самолет МАУ

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина не позволит Ирану легко откупиться и избежать справедливости в истории со сбитым самолетом МАУ.

Об этом он сказал в интервью газете "День", сообщает "Европейская правда".

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории", - заявил Кулеба.

Он добавил, если бы Украина не была жестким переговорщиком, то Иран может уже что-то достиг бы.

"Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем", - сказал Кулеба, добавив, что это может занять время.

В то же время дипломат подчеркнул, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. "У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, у нас есть координация. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", - заверил министр.

Напомним, на этой неделе Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.