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СБУ блокувала фінансування терористів ОРДЛО масштабними партіями ліків

Вівторок, 29 грудня 2020, 17:28

Служба безпеки блокувала фінансування терористичної організації "ДНР" через масштабне незаконне постачання фармацевтичної продукції на тимчасово окуповані території.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники та слідчі спецслужби задокументували, що замовляли поставки "посадовці" та пов’язані з ними комерсанти з так званої "ДНР". Організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та кількох сусідніх державах. Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію.

Проте, з території РФ лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів. За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Оперативники встановили, що, отримавши продукцію, ділки брали участь та вигравали тендери, оголошені так званим "Міністерством охорони здоров'я ДНР". СБУ встановила факти сплати ними "податків і зборів" до бюджету терористичної організації".

Деталі: Правоохоронці затримали у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині вантажівку з фармацевтичною продукцією на майже 3 мільйони гривень, а також провели обшуки за адресами фіктивних фірм у Харкові та Миколаєві.

 

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОтероризм


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