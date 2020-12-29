Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ блокировала финансирования террористов ОРДЛО масштабными партиями лекарств

Вторник, 29 декабря 2020, 17:28

Служба безопасности блокировала финансирования террористической организации "ДНР" из-за масштабного незаконных поставках фармацевтической продукции на временно оккупированных территориях.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию.

Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Оперативники установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации".

Детали: Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти 3 миллиона гривен, а также провели обыски по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве.

 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОтерроризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС

обновленоВенедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка

Кулеба: Российскую вакцину следует рассматривать как гибридное оружие против Украины

видеоМикитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Все новости...
СБУ
Недвижимость "Укроборонпрома" нелегально сдавали в аренду в Харькове - СБУ
Венедиктова отреагировала на передачу дела Татарова в СБУ
Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и отдал СБУ
Последние новости
17:29
Украина получила 3,7 миллиарда инвестиций от концессии
17:28
фотоСБУ блокировала финансирования террористов ОРДЛО масштабными партиями лекарств
17:03
видеоВ Хорватии в результате землетрясения погибла 13-летняя девочка
17:01
Зеленский созвал СНБО, чтобы решить, что делать с КС
16:42
Фонд гарантирует 39% общей суммы вкладов физлиц в банках
16:28
Киевский застройщик Столар обжился собственным медиа-холдингом
15:54
Словения профилактически остановила работу своей АЭС из-за землетрясения в Хорватии
15:48
Правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для поддержки бизнеса
15:30
"Оборотни" в погонах организовали кражу $13 тысяч из квартиры киевлянина
15:29
НАБУ встревожили действия полиции вокруг Микитася, намекают на причастность Татарова
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!