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СБУ блокировала финансирование террористов ОРДЛО масштабными партиями лекарств

Вторник, 29 декабря 2020, 16:28
СБУ блокировала финансирование террористов ОРДЛО масштабными партиями лекарств

Служба безопасности блокировала финансирования террористической организации "ДНР" из-за масштабного незаконных поставках фармацевтической продукции на временно оккупированных территориях.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию.

Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Оперативники установили, что, получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации".

Детали: Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти 3 миллиона гривен, а также провели обыски по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве.

 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОтерроризм
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