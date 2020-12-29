У новорічну ніч столичне метро працюватиме довше

У ніч з 31 грудня на 1 січня метро в Києві продовжить роботу на 2 години.

Джерело: КМДА

Деталі: Метро працюватиме до 2 години ночі, а столичний фунікулер – цілодобово.

Проте у метрополітені попередили, що для уникнення масового скупчення пасажирів можливі обмеження (закриття) на вхід таких станцій:

"Золоті ворота"

"Хрещатик"

"Майдан Незалежності"

"Поштова площа"

"Контрактова площа".

Нагадаємо: Ресторанам у новорічну ніч дозволили працювати довше.

З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.