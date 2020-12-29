У новорічну ніч столичне метро працюватиме довше
Вівторок, 29 грудня 2020, 16:46
У ніч з 31 грудня на 1 січня метро в Києві продовжить роботу на 2 години.
Джерело: КМДА
Деталі: Метро працюватиме до 2 години ночі, а столичний фунікулер – цілодобово.
Проте у метрополітені попередили, що для уникнення масового скупчення пасажирів можливі обмеження (закриття) на вхід таких станцій:
- "Золоті ворота"
- "Хрещатик"
- "Майдан Незалежності"
- "Поштова площа"
- "Контрактова площа".
Нагадаємо: Ресторанам у новорічну ніч дозволили працювати довше.
З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.
Українська правда