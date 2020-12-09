Ресторанам у новорічну ніч дозволили працювати довше
Середа, 9 грудня 2020, 16:28
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонує продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч до 01.00 години 1 січня 2021 року.
Джерело: Степанов на засіданні уряду 9 грудня
Пряма мова: "У новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01.00".
Деталі: За його словами, МОЗ також рекомендує продовжити роботу ресторанів під час загального карантину до 23.00, а не до 22.00.
При цьому забороняються будь-які розваги та дійства біля ялинок на площах.
Нагадаємо:
- З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.
- Загальний карантин діятиме до 28 лютого.
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