Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ресторанам у новорічну ніч дозволили працювати довше

Середа, 9 грудня 2020, 16:28

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонує продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч до 01.00 години 1 січня 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні уряду 9 грудня

Пряма мова: "У новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01.00".

Деталі: За його словами, МОЗ також рекомендує продовжити роботу ресторанів під час загального карантину до 23.00, а не до 22.00.

При цьому забороняються будь-які розваги та дійства біля ялинок на площах.

 

Нагадаємо: 

  • З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.
  • Загальний карантин діятиме до 28 лютого.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: Степановсвяткуваннякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Карантин в Україні продовжили до 28 лютого, на 16 днів введуть жорсткий локдаун

Кабмін погодив кандидата на голову Дніпропетровщини, який уже був ним

Посилений карантин буде у січні – офіційні дати

НАБУ спіймало посадовця Держгеокадастру на хабарі, який призначався главі відомства

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

Кернес знову став мером, не приїжджаючи до Харкова

Усі новини...
Степанов
Степанов каже про "стабілізацію" і обіцяє тестувати більше людей
Степанов попросив COVID-вакцину в США "у режимі тестування"
У МОЗ розповіли, хто безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу
Останні новини
17:53
Кабмін підтримав проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:45
У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КС
17:42
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:36
Урологи попереджають, що у деяких чоловіків після COVID-19 може бути імпотенція
17:34
Авіа, авто, метро: міністр розповів, як працюватиме транспорт під час зимового карантину
17:27
Уряд погодив передачу для подальшої приватизації 18 об'єктів "Укроборонпрому"
17:12
Українське міністерство просить включити кримськотатарську мову в Google Translate
17:06
Кабмін призначив голову Держфіскальної служби
16:46
Туреччина відмовилась від російської вакцини проти COVID-19
16:39
Кабмін на 57% скоротив граничну чисельність співробітників Держгеокадастру
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!