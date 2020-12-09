Ресторанам у новорічну ніч дозволили працювати довше

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пропонує продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч до 01.00 години 1 січня 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні уряду 9 грудня

Пряма мова: "У новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до 01.00".

Деталі: За його словами, МОЗ також рекомендує продовжити роботу ресторанів під час загального карантину до 23.00, а не до 22.00.

При цьому забороняються будь-які розваги та дійства біля ялинок на площах.

Нагадаємо:

З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.

Загальний карантин діятиме до 28 лютого.

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