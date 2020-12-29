В новогоднюю ночь столичное метро будет работать дольше
Вторник, 29 декабря 2020, 16:46
В ночь с 31 декабря на 1 января метро в Киеве продолжит работу на 2 часа.
Источник: КГГА
Детали: Метро будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер - круглосуточно.
Однако в метрополитене предупредили, что во избежание массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход таких станций:
- "Золотые ворота"
- "Крещатик"
- "Майдан Независимости"
- "Почтовая площадь"
- "Контрактовая площадь".
Напомним: Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше.
С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.
Украинская правда