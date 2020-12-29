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В новогоднюю ночь столичное метро будет работать дольше

Вторник, 29 декабря 2020, 17:46

В ночь с 31 декабря на 1 января метро в Киеве продолжит работу на 2 часа.

Источник: КГГА

Детали: Метро будет работать до 2 часов ночи, а столичный фуникулер - круглосуточно.

Однако в метрополитене предупредили, что во избежание массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход таких станций:

  • "Золотые ворота"
  • "Крещатик"
  • "Майдан Независимости"
  • "Почтовая площадь"
  • "Контрактовая площадь".

Напомним: Ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать дольше.

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, однако транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.

Украинская правда
Темы: Киевметропразднованиякарантин


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