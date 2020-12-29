Аваков видав книгу про події в Харкові у 2014 році

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков видав свою чергову книгу - цього разу про події в Харкові у 2014 році, в якій містяться розмови сепаратистів та матеріали розвідки.

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова Авакова: "Книга писалася довго і важко - бо я хотів не просто розповісти історію першої перемоги в гібридній війні, не тільки передати настрій, нерв тих місяців, днів і годин, а й осмислити події в Харкові в контексті загальної ситуації в країні, проаналізувати складні зовнішньо- й внутрішньополітичні процеси в Україні та навколо неї.

Я розповідаю свою історію - так, як бачив і переживав її, як харків'янин і як міністр внутрішніх справ, тоді тільки-тільки прийшов на руїни правоохоронної системи.

Замість зі мною свої історії розповідають мої співавтори - харків'яни, які брали участь в тих подіях, переживали їх як історію свого міста і свою особисту долю.

У книзі збережена пряма мова наших героїв без цензури й редактури, з усіма живими емоціями та часом нелітературними виразами - тому що справжня, справжня історія виглядає саме так ".

Деталі: Він також повідомив, що в книзі багато документів - від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки й аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих в рамках оперативних заходів - на їх публікацію глава МВС отримав спеціальний дозвіл.

У книзі Аваков опублікував "План щодо Харкова й області" - електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально, аж до геоміток, розроблений план окупації Слобожанщини. 28 сторінок по всій формі військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна компанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку - створення "ХНР".

Сегодня из печати вышла моя новая книга “2014. Мгновения харьковской весны”. «.. Весна 2014-го. Благодаря чему Украина... Опубліковано Арсеном Аваковим Вівторок, 29 грудня 2020 р.

Нагадаємо: У листопаді 2017 року Арсен Аваков вже презентував свою першу книжку "Ленін з нами". Тоді на її презентацію прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.

У травні 2018 року на презентації нової книжки Авакова зібралися народні депутати, міністри та колишні урядовці.