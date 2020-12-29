Аваков издал книгу о событиях в Харькове в 2014 году

Министр внутренних дел Арсен Аваков издал свою очередную книгу – на этот раз о событиях в Харькове в 2014 году, в которой содержатся разговоры сепаратистов и материалы разведки.

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь Авакова: "Книга писалась долго и трудно – потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее.

Я рассказываю свою историю – так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы.

Вместе со мной свои истории рассказывают мои соавторы – харьковчане, которые принимали участие в тех событиях, переживали их как историю своего города и свою личную судьбу.

В книге сохранена прямая речь наших героев без цензуры и редактуры, со всеми живыми эмоциями и порой нелитературными выражениями – потому что настоящая, истинная история выглядит именно так".

Детали: Он также сообщил, что в книге много документов – от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий – на их публикацию глава МВД получил специальное разрешение следствия.

В книга Аваков опубликовал "План по Харькову и области" – электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально, вплоть до геометок, разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге – создание "ХНР".

Сегодня из печати вышла моя новая книга “2014. Мгновения харьковской весны”. «.. Весна 2014-го. Благодаря чему Украина... Опубліковано Арсеном Аваковим Вівторок, 29 грудня 2020 р.

Напомним: В ноябре 2017 года Арсен Аваков уже представил свою первую книгу "Ленин с нами". Тогда на ее презентацию пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, работники АП и МВД.

В мае 2018 года на презентацию новой книги Авакова собрались народные депутаты, министры и бывшие чиновники.