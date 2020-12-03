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Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Четвер, 3 грудня 2020, 11:06

Українська сторона вважає, що Росія намагається замінити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі дискусією між Україною та представниками ОРДЛО.

Джерело: Facebook-сторінка Української Тристоронньої контактної групи

Дослівно: "РФ намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі (з її участю) в Нормандському форматі якоюсь "...дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік "ДНР" та "ЛНР"";

РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути "...визначена воля народу Донбасу"; на додаток - кваліфікувати цей процес як "...істинне виконання Мінських домовленостей̆".

Деталі: В Українській делегації вважають, що результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" в якості "незалежних республік".

У ТКГ розцінюють ці дії РФ як повну ізоляцію від міжнародної̈ спільноти.

Також у ТКГ вважають зустріч на найвищому рівні у Нормандському форматі єдиною можливістю для Росії "запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості", які вона взяла на себе.

При цьому у ТКГ додали, що під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 2 грудня, представник Росії Василь Небензя публічно назвав конфлікт на Донбасі "політичним конфліктом між Росією та Україною".

Українська правда
Теми: ТКГРосіяУкраїнаДонбасвійна


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