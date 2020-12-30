Байден: Після інавгурації я накажу приватним компаніям прискорити виробництво медичних товарів

Обраний президент США Джо Байден повідомив, що має намір задіяти закон військового часу, який де-факто примусить приватні компанії до роботи на держави, для того, аби прискорити вакцинацію від COVID-19.

Джерело: Байден в ході виступу в Вілмінгтоні, штат Делавер, повідомляє The Guardian. Байден в Facebook

Пряма мова: "Після присяги я використаю свої повноваження відповідно до закону про оборонне виробництво і накажу приватній промисловості прискорити виробництво матеріалів, необхідних для вакцин, а також засобів захисту.

Я хочу переконатися, що до кінця перших 100 днів (перебування на посаді президента США – ред) було зроблено 100 мільйонів уколів.

Конгрес надає фінансування, ми зможемо досягти цієї неймовірної мети. Буде необхідне збільшення в п’ять-шість разів у порівнянні з нинішніми темпами, до 1 мільйона щеплень в день… Але навіть з цим поліпшенням будуть потрібні місяці, щоб вакцинувати більшість населення Сполучених Штатів".

Що передувало:

У Сполучених Штатах 14 грудня почалася вакцинація проти COVID-19, яка стане найбільшою в історії країни кампанією з імунізації населення.

Джо Байден та новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувались від коронавірусу в прямому ефірі.

Довідка: Ухвалений у 1950 році закон про військове виробництво дозволяє федеральному уряду США де-факто примусити приватні компанії до роботи на державу в екстрених випадках. На початку пандемії COVID-19 закон задіював чинний президент Дональд Трамп.

Станом на 28 грудня в США діагностували понад 19 мільйонів заражень вірусом SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19. Понад 346 тисяч хворих вже померло.

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