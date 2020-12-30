Байден: После инаугурации я прикажу частным компаниям ускорить производство медицинских товаров

Избранный президент США Джо Байден сообщил, что намерен задействовать закон военного времени, который де-факто заставит частные компании к работе на государства, для того, чтобы ускорить вакцинацию от COVID-19.

Источник: Байден в ходе выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, сообщает The Guardian. Байден в Facebook

Прямая речь: "После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом о оборонное производство и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты.

Я хочу убедиться, что к концу первых 100 дней (пребывания на посту президента США – ред) было сделано 100 миллионов уколов.

Конгресс предоставляет финансирование, мы сможем достичь этой невероятной цели. Будет необходимо увеличение в пять-шесть раз по сравнению с нынешними темпами, до 1 миллиона прививок в день ... Но даже с этим улучшением потребуются месяцы, чтобы вакцинировать большинство населения Соединенных Штатов".

Что предшествовало: В Соединенных Штатах 14 декабря началась вакцинация против COVID-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.

Справка: Принятый в 1950 году закон о военном производство позволяет федеральному правительству США де-факто заставить частные компании к работе на государство в экстренных случаях. В начале пандемии COVID-19 закон задействовал действующий президент Дональд Трамп.

По состоянию на 28 декабря в США диагностировали более 19 миллионов заражений вирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 от которой 346 000 больных уже умерли.

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