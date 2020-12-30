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На сході України війська Росії сім разів відкривали вогонь

Середа, 30 грудня 2020, 07:41

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за минулу добу сім разів обстріляли позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.  Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка –  підствольні гранатомети.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі вже зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Обстріли велися з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Теми: ООСРосіявійнаокупаціяДонбас


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