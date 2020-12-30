На востоке Украины войска России семь раз открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции оперативно-тактической группировки "Восток".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковка противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельске и Авдеевка - подствольные гранатометы.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники предоставили адекватный ответ. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет".

Детали: С начала суток на Донбассе уже зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Обстрелы велись из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.