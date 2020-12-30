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COVID в Україні: майже 8 тисяч нових хворих за добу, але одужань вдвічі більше

Середа, 30 грудня 2020, 07:30
COVID в Україні: майже 8 тисяч нових хворих за добу, але одужань вдвічі більше
Фото КМДА

За добу 29 грудня в Україні лабораторно підтвердили 7 986 нових випадків коронавірусу, 243 людини померли, подолали недугу 16 355 хворих.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники".

Деталі: Упродовж 29 грудня померли 243 хворих, 2 925 осіб госпіталізували. Крім того за добу зробили 52 746 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 045 348 осіб, 18 324 хворих померли, подолали коронавірус 698 190 осіб. За весь час було проведено 5 546 683 ПЛР-тестувань.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаМОЗ
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