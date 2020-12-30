COVID в Украине: почти 8 тысяч новых больных за сутки, но выздоровлений вдвое больше

За сутки 29 декабря в Украине лабораторно подтвердили 7 986 новых случаев коронавируса, 243 человека умерли, преодолели болезнь 16 355 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника".

Детали: В течение 29 декабря умерли 243 больных, 2 925 человек были госпитализированы. Кроме того, за сутки сделали 52 746 тестирований (в частности методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 1 045 348 человек, 18 324 больных умерли, преодолели коронавирус 698 190 человек. За все время было проведено 5 546 683 ПЦР-тестирования.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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