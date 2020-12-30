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Передноворічний рейтинг партій: "Слуга народу" вперше за 2 роки не перша

Середа, 30 грудня 2020, 10:46
Передноворічний рейтинг партій: Слуга народу вперше за 2 роки не перша
Фото з сайту ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту впевнено пройшли би лише 4 партії, ще три могли би пройти з урахуванням похибки.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 грудня

Дослівно: "Найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%)".

Деталі: Балансують на межі проходження Радикальна партія Олега Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гросймана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%).

Інші партії мають нижчу підтримку. 

 

За словами респондентів, якби вибори відбувалися найближчої неділі, то 52,9% з них обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% заявили, що не впевнені, але скоріше пішли б на вибори. 

Опитування проходило з 17 по 23 грудня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів опитали 1200 респондентів від 18 років, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда

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Теми: соціологіяВерховна Радапартії
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