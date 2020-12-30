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Предновогодний рейтинг партий: "Слуга народа" впервые за 2 года не первая

Среда, 30 декабря 2020, 10:46
Предновогодний рейтинг партий: Слуга народа впервые за 2 года не первая
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент уверенно прошли бы только 4 партии, еще три могли бы пройти с учетом погрешности.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 декабря

Дословно: "Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%)".

Детали: Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), "Украинская стратегия Гросймана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%).

Другие партии имеют более низкую поддержку. 

 

По словам респондентов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то 52,9% из них обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% заявили, что не уверены, но скорее всего пошли бы на выборы.

Опрос проходил с 17 по 23 декабря. Методом личного интервью с использованием планшетов опросили 1200 респондентов от 18 лет, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Радапартии
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