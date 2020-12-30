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СOVID у Києві: понад тисяча нових хворих і 22 смерті за добу

Середа, 30 грудня 2020, 11:49
СOVID у Києві: понад тисяча нових хворих і 22 смерті за добу
Фото КМДА

За добу 29 грудня у столиці зареєстрували 1131 новий випадок захворювання на коронавірус, 22 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 1131 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини".

Деталі: Серед нових хворих 659 жінок віком від 19 до 91 року, 414 чоловіків віком від 19 до 88 років, 21 дівчинка від 2 до 17 років та 37 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 35 медиків.

75 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (220), у Дніпровському (188) та у Деснянському (138) районах.  

Станом на 30 грудня у столиці вже 110 139 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1897 киян. Подолали хворобу 38 856 мешканців Києва, з них 839 за минулу добу.

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Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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