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СOVID в Киеве: более тысячи новых больных и 22 смерти за сутки

Среда, 30 декабря 2020, 12:49

За сутки 29 декабря в столице зарегистрировали 1131 новый случай заболевания коронавирусом, 22 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 1131 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека".

Детали: Среди новых больных 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года, 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 35 медиков.

75 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (220), в Днепровском (188) и в Деснянском (138) районах.

По состоянию на 30 декабря в столице уже 110 139 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Преодолели болезнь 38 856 жителей Киева, из них 839 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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