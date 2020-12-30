Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СOVID в Киеве: более тысячи новых больных и 22 смерти за сутки

Среда, 30 декабря 2020, 11:49
СOVID в Киеве: более тысячи новых больных и 22 смерти за сутки
Фото КГГА

За сутки 29 декабря в столице зарегистрировали 1131 новый случай заболевания коронавирусом, 22 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 1131 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 22 человека".

Детали: Среди новых больных 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года, 414 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 21 девочка от 2 до 17 лет и 37 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 35 медиков.

75 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (220), в Днепровском (188) и в Деснянском (138) районах.

По состоянию на 30 декабря в столице уже 110 139 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1897 киевлян. Преодолели болезнь 38 856 жителей Киева, из них 839 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Киев
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: