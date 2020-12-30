Землетрус у Хорватії торкнувся двох ув'язнених українців

Унаслідок землетрусу в Хорватії була пошкоджена будівля в’язниці у м.Сісак, де відбували ув’язнення і двоє громадян України – вони не постраждали.

Джерело: посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич

Пряма мова: "Унаслідок руйнівного землетрусу в Хорватії 28-29 грудня 2020 року зазнала пошкодження будівля в’язниці м.Сісак, де перебували у тому числі двоє ув’язнених громадян України. Усіх ув’язнених тимчасово транспортовано та розміщено у в’язниці м.Загреб.

За інформацією службовців пенітенціарних закладів Сіска та Загреба, українці у в’язниці не постраждали, їх буде додатково оглянуто лікарем та надано можливість зв’язатися з рідними".

Деталі: Посольство підтримує контакт з родичами ув‘язнених та надає їм інформаційну допомогу.

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