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Землетрус у Хорватії торкнувся двох ув'язнених українців

Середа, 30 грудня 2020, 13:00
Землетрус у Хорватії торкнувся двох ув'язнених українців
Землетрус у Хорватії

Унаслідок землетрусу в Хорватії була пошкоджена будівля в’язниці у м.Сісак, де відбували ув’язнення і двоє громадян України – вони не постраждали. 

Джерело: посол України в Хорватії та за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич

Пряма мова: "Унаслідок руйнівного землетрусу в Хорватії 28-29 грудня 2020 року зазнала пошкодження будівля в’язниці м.Сісак, де перебували у тому числі двоє ув’язнених громадян України. Усіх ув’язнених тимчасово транспортовано та розміщено у в’язниці м.Загреб. 

За інформацією службовців пенітенціарних закладів Сіска та Загреба, українці у в’язниці не постраждали, їх буде додатково оглянуто лікарем та надано можливість зв’язатися з рідними".

Деталі: Посольство підтримує контакт з родичами ув‘язнених та надає їм інформаційну допомогу.

Передісторія:

  • 28 грудня у Хорватії зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.  Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів магнітудою від 3 до 4,4 балів за шкалою Ріхтера.
  • Щонайменше 7 людей загинули внаслідок землетрусу 29 грудня. Його магнітуду оцінили від 6,2 до 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр був поблизу міста Петриня. Українці тоді не постраждали
  • Вранці 30 грудня ще три землетруси сколихнули Хорватію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Хорватіястихійне лихо
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