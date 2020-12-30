Землетрясение в Хорватии коснулось двух заключенных украинцев 

В результате землетрясения в Хорватии было повреждено здание тюрьмы в г. Сисак, где отбывали заключение и двое граждан Украины – они не пострадали.

Источник: посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич

Прямая речь: "В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28-29 декабря 2020 года получило повреждение здание тюрьмы г. Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме г. Загреб.

По информации сотрудников пенитенциарных учреждений Сисака и Загреба, украинцы в тюрьме не пострадали, их дополнительно осмотрит врач, им предоставлена ​​возможность связаться с родными".

Детали: Посольство поддерживает контакт с родственниками заключенных и предоставляет им информационную помощь.

Предыстория: