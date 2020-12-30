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Землетрясение в Хорватии коснулось двух заключенных украинцев 

Среда, 30 декабря 2020, 14:00
Землетрясение в Хорватии

В результате землетрясения в Хорватии было повреждено здание тюрьмы в г. Сисак, где отбывали заключение и двое граждан Украины – они не пострадали.

Источник: посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич

Прямая речь: "В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28-29 декабря 2020 года получило повреждение здание тюрьмы г. Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины. Все заключенные временно транспортированы и размещены в тюрьме г. Загреб.

По информации сотрудников пенитенциарных учреждений Сисака и Загреба, украинцы в тюрьме не пострадали, их дополнительно осмотрит врач, им предоставлена ​​возможность связаться с родными".

Детали: Посольство поддерживает контакт с родственниками заключенных и предоставляет им информационную помощь.

Предыстория:

  • 28 декабря в Хорватии зафиксировали два землетрясения. Сила первого составляла 5,1 балла по шкале Рихтера, второго, который произошел через полтора часа, – 4,9 балла по шкале Рихтера. После самого сильного толчка в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений магнитудой от 3 до 4,4 баллов по шкале Рихтера.
  • По меньшей мере 7 человек погибли в результате землетрясения 29 декабря. Его магнитуду оценили от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился неподалеку от города Петрыня. Украинцы тогда не пострдали.
  • Утром 30 декабря еще три землетрясения всколыхнули Хорватию.

Темы: Хорватиястихийное бедствие


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