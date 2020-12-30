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Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи МАУ

Середа, 30 грудня 2020, 14:36

Уряд Ірану в середу доручив міністерству доріг і міського розвитку доручив виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном у січні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Ірану IRNA.

Як повідомляється, іранський уряд виплатить ці гроші сім'ям жертв авіакатастрофи без урахування їх раси і національності відповідно до міжнародних норм.

Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонував уряду виплатити виділені гроші до початку її першої річниці.

"Хоча гроші не можуть полегшити біль від інциденту, існує зобов'язання поважати права людей", - сказав він.

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив у середу державному телебаченню, що остаточний звіт про катастрофу був направлений країнам, які беруть участь у розслідуванні.

Нагадаємо, цього тижня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ

28 жовтня заступник Міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що Іран готовий прискорити переговори з Україною щодо січневої авіакатастрофи і покарає винних.

Бахарванд описав авіакатастрофу як трагічний інцидент.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Роухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.

Теми: Іранкатастрофа МАУ в Ірані


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