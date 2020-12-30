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У КС знайшли спосіб провести Тупицького на роботу і готують збори 

Середа, 30 грудня 2020, 14:37
У КС знайшли спосіб провести Тупицького на роботу і готують збори 

Судді Конституційного суду 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть указ президента Володимира Зеленського про відсторонення очільника суду Олександра Тупицького.

Джерело: "Укрінформ"  із посиланням на обізнаного співрозмовника в КС

Пряма мова джерела: "Збори суддів відбудуться 5 січня о 12 годині. Розглядатимуть питання відсторонення голови суду".

Деталі: За словами співрозмовника агентства у КС, в середу зранку служба охорони не пропускала Тупицького у будівлю суду. Проте для нього замовив перепустку голова секретаріату КС, і зрештою Тупицький потрапив на робоче місце.

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
  • Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.
  • Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
  • Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСТупицькийЗеленський
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