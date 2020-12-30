У КС знайшли спосіб провести Тупицького на роботу і готують збори 

Судді Конституційного суду 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть указ президента Володимира Зеленського про відсторонення очільника суду Олександра Тупицького.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на обізнаного співрозмовника в КС

Пряма мова джерела: "Збори суддів відбудуться 5 січня о 12 годині. Розглядатимуть питання відсторонення голови суду".

Деталі: За словами співрозмовника агентства у КС, в середу зранку служба охорони не пропускала Тупицького у будівлю суду. Проте для нього замовив перепустку голова секретаріату КС, і зрештою Тупицький потрапив на робоче місце.

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