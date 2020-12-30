В КС нашли способ провести Тупицкого на работу и готовят собрание
Среда, 30 декабря 2020, 15:37
Судьи Конституционного суд 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на осведомленного собеседника в КС
Прямая речь источника: "Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения главы суда".
Детали: По словам собеседника агентства в КС, в среду утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КС – и в итоге Тупицкий попал на рабочее место.
Предыстория:
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
- В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
- Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. ОГП подготовил ходатайство в Офис президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности главы КС Тупицкого.