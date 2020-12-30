В КС нашли способ провести Тупицкого на работу и готовят собрание

Судьи Конституционного суд 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на осведомленного собеседника в КС

Прямая речь источника: "Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения главы суда".

Детали: По словам собеседника агентства в КС, в среду утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КС – и в итоге Тупицкий попал на рабочее место.

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