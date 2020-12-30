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В КС нашли способ провести Тупицкого на работу и готовят собрание

Среда, 30 декабря 2020, 14:37
В КС нашли способ провести Тупицкого на работу и готовят собрание

Судьи Конституционного суд 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на осведомленного собеседника в КС

Прямая речь источника: "Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения главы суда".

Детали: По словам собеседника агентства в КС, в среду утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КС – и в итоге Тупицкий попал на рабочее место.

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
  • В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
  • Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. ОГП подготовил ходатайство в Офис президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности главы КС Тупицкого.

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Темы: КСТупицкийЗеленский
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