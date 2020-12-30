У МЗС прокоментували рішення Ірану щодо компенсацій жертвам із літака МАУ

В українському МЗС заявили, що розмір компенсацій для родичів жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном має бути визначений шляхом переговорів сторін.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС, який отримала "Європейська правда".

"Розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності" - заявив речник.

За його словами, при визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах.

В МЗС нагадали, що українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака.

"Констатуємо, що далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається. Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей" - йдеться у коментарі.

Раніше повідомлялося, що уряд Ірану в середу доручив міністерству доріг і міського розвитку виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном у січні цього року.