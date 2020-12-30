29 грудня в зоні ООС помер 22-річний боєць із Вінниці 

Військовослужбовець Вадим Володимирович Єфременюк 1998 року народження помер 29 грудня у зоні проведення ООС, обставини його смерті уточнюються.

Джерело: Вінницька обласна державна адміністрація

Деталі: Вадим Єфременюк проживав у м. Вінниці. Він не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра.

Дата та місце поховання уточнюється.

ОДА нагадує, що за час бойових дій на Донбасі загинули 161 вінничан, від ран і хвороб померли 75 учасників бойових дій, безвісти зникли ще 2 жителі області.