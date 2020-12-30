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29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец ​​из Винницы

Среда, 30 декабря 2020, 15:40
29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец ​​из Винницы

Военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк 1998 года рождения скончался 29 января в зоне проведения ООС, обстоятельства его смерти уточняются.

Источник: Винницкая областная государственная администрация

Детали: Вадим Ефременюк проживал в г. Виннице. Он не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.

Дата и место погребения уточняется.

ОГА напоминает, что за время боевых действий на Донбассе погибли 161 винничан, от ран и болезней умерли 75 участников боевых действий, без вести пропали еще 2 жителя области.

Темы: ДонбассООСВинницкая область
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