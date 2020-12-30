29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец из Винницы
Среда, 30 декабря 2020, 16:40
Военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк 1998 года рождения скончался 29 января в зоне проведения ООС, обстоятельства его смерти уточняются.
Источник: Винницкая областная государственная администрация
Детали: Вадим Ефременюк проживал в г. Виннице. Он не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.
Дата и место погребения уточняется.
ОГА напоминает, что за время боевых действий на Донбассе погибли 161 винничан, от ран и болезней умерли 75 участников боевых действий, без вести пропали еще 2 жителя области.