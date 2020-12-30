Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец ​​из Винницы

Среда, 30 декабря 2020, 16:40

Военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк 1998 года рождения скончался 29 января в зоне проведения ООС, обстоятельства его смерти уточняются.

Источник: Винницкая областная государственная администрация

Детали: Вадим Ефременюк проживал в г. Виннице. Он не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра.

Дата и место погребения уточняется.

ОГА напоминает, что за время боевых действий на Донбассе погибли 161 винничан, от ран и болезней умерли 75 участников боевых действий, без вести пропали еще 2 жителя области.

Темы: ДонбассООСВинницкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Президентский рейтинг: соперники Зеленского сокращают отрыв

Беспрецедентно: заместитель Ермака избежал ареста

COVID в Украине: почти 8 тысяч новых больных за сутки, но выздоровлений вдвое больше

В КС ответили на решение Зеленского об отстранении Тупицкого

Все новости...
Донбасс
На востоке Украины войска России семь раз открывали огонь
С начала суток уже зафиксировали 3 обстрела на Донбассе
Станислав Асеев: Все оккупированные территории Донбасса — один большой концлагерь "Изоляция"
Последние новости
17:35
Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен
17:18
В Белграде вандалы потушили вечный огонь, привезенный Лавровым
17:10
В Украине циркулирует 5 видов вируса COVID-19 британского варианта нет – ЦОС
17:01
обновленоМикитася искали, а он пришел в суд
16:47
Правительство признало провал реформы строительного контроля
16:40
29 декабря в зоне ООС умер 22-летний боец ​​из Винницы
16:19
Турция на Новый год закрыла для иностранных туристов отдельные достопримечательности
16:12
Зеленский представил Ивано-Франковщине нового главу ОГА
16:01
Минкульт выплатил 527 млн грн на поддержку культуры, однако с опозданием
16:00
Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!