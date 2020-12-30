РосЗМІ пише про "чистки неугодних" в ОРДО

Російське видання "Московський комсомолець" пише, що на окупованій частині Донецької області лідери т.зв. "ДНР" почали "чистки неугодних": був затриманий керівник "Народної дружини ДНР" Роман Трошин, "російський журналіст" Роман Манекін, керівник підприємства "Вода Донбасу" Максим Лещенко.

Джерело: "Московский комсомолец" і "Новости Донбасса"

Деталі: За даними російської газети, в ОРДО "саджають усіх – як політичних журналістів, так і обвинувачених у корупції видатних місцевих спортсменів і вищих чиновників часів Олександра Захарченка".

Минулого тижня зник Роман Манекін, а 28 грудня т.зв. "МДБ ДНР" повідомила про його затримання для "проведення перевірочних заходів". Перевіряють нібито інформацію з "відкритих джерел" про можливу його співпрацю "зі встановленим агентом спецслужб України Станіславом Асєєвим" (відпущеним із полону бойовиків журналістом – ред.).

В одному з Телеграм-каналів виклали скріни переписки Манекіна з Асєєвим, де той нібито повідомляє про переслані гроші - 2 тисячі євро на "підкуп суддів і прокурорів", задіяних у справах в'язнів концтабору "Ізоляція"

Асєєв написав, що він спростовував Манекіну "маячню", а "через півтора місяці мгбшнікі зливають через їхній сепарський телеграм-канал фейкову переписку".

"Новости Донбасса" називають Романа Манекіна блогером, а восени 2014 року він фігурував як співробітник "прес-служби ДНР".

24 грудня в ОРДО був затриманий колишній чемпіон України з кікбоксингу і засновник "Народної дружини ДНР" Роман Трошин. Його називали людиною з оточення Дениса Пушиліна. "Народну дружину" створили навесні 2019 року: до неї увійшли переважно молоді спортсмени.

Про затримання Трошина раніше писали анонімні Telegram-канали. Так, канал "Донецький абориген" стверджував, що Трошина міліція затримала 19 грудня: нібито він останні 2 роки під виглядом "даху" в "міністерстві доходів і зборів" і в "силових структурах" брав із комерсантів гроші, підтверджено понад 20 епізодів, у яких бізнесмени передавали Трошину щомісяця суми в десятки тисяч доларів.

Крім того, пройшли арешти в донецькому керівництві компанії "Вода Донбасу", де в тому числі затримано колишнього голову "адміністрації глави ДНР" при Олександрі Захарченку Максима Лещенка.

Крім того, джерела "МК" стверджують, що йдуть перевірки в системі виконання покарань і "в Міністерстві юстиції ДНР".

Лещенка у "Воду Донбасу" ставило вже нинішнє керівництво. Т.зв. "Міністерство юстиції ДНР" в нинішньому вигляді теж сформувалося після смерті Захарченка.

Днями інформоване джерело "Новостей Донбасса" повідомляло про затримання директора "Республіканського травматологічного центру" Олександра Кравченка за "нецільове використання бюджетних коштів" та завідувачки відділення анестезіології Ольги Юдіної.

Читайте також: Станіслав Асєєв: Всі окуповані території Донбасу — один великий концтабір "Ізоляція"