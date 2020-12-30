РосСМИ пишет о "чистке неугодных" в ОРДО

Российское издание "Московский комсомолец" пишет, что на оккупированной части Донецкой области лидеры т.н. "ДНР" начали "чистки неугодных": был задержан руководитель "Народной дружины ДНР" Роман Трошин, "российский журналист" Роман Манекин, руководитель предприятия "Вода Донбасса" Максим Лещенко.

Источник: "Московский комсомолец" и "Новости Донбасса"

Детали: По данным российской газетіы, в ОРДО "сажают всех – как политических журналистов, так и обвиняемых в коррупции выдающихся местных спортсменов и высших чиновников времен Александра Захарченко".

На прошлой неделе исчез Роман Манекин, а 28 декабря т.н. "МГБ ДНР" сообщила о его задержании для "проведения проверочных мероприятий". Проверяют якобы информацию из "открытых источников" о возможном его сотрудничестве "с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым" (отпущенным из плена боевиков журналистом – ред.).

В одном из Телеграм-каналов выложили скрины переписки Манекина с Асеевым, где тот якобы сообщает о пересланных деньгах – 2 тысячах евро на "подкуп судей и прокуроров", задействованных в делах узников концлагеря "Изоляция"

Асеев написал, что он опровергал Манекину "бредовые слухи", а "спустя полтора месяца мгбшники сливают через их сепарский телеграм-канал фейковую переписку".

"Новости Донбасса" называют Романа Манекина блогером, а осенью 2014 года он фигурировал как сотрудник "пресс-службы ДНР".

24 декабря в ОРДО был задержан бывший чемпион Украины по кикбоксингу и основатель "Народной дружины ДНР" Роман Трошин. Его называли человеком из окружения Дениса Пушилина. "Народную дружину" создали весной 2019 года: в нее вошли преимущественно молодые спортсмены.

О задержании Трошина ранее писали анонимные Telegram-каналы. Так, канал "Донецкий абориген" утверждал, что Трошина милиция задержала 19 декабря: якобы он последние 2 года под видом "крыши" в "министерстве доходов и сборов" и в "силовых структурах" брал с коммерсантов деньги, подтверждено более 20 эпизодов, в которых бизнесмены передавали Трошину ежемесячно суммы в десятках тысяч долларов.

Кроме того, прошли аресты в донецком руководстве компании "Вода Донбасса", где в том числе задержан бывший глава "администрации главы ДНР" при Александре Захарченко Максим Лещенко.

Кроме того, источники "МК" утверждают, что идут проверки в системе исполнения наказаний и "министерстве юстиции ДНР".

Лещенко в "Воду Донбасса" ставило уже нынешнее руководство. Т.н. "Министерство юстиции ДНР" в нынешнем виде тоже выстроилось после смерти Захарченко.

На днях информированный источник "Новостей Донбасса" сообщал о задержании директора "Республиканского травматологического центра" Александра Кравченко за "нецелевое использование бюджетных средств" и заведующей отделением анестезиологии Ольги Юдиной.

Читайте также: Станислав Асеев: Все оккупированные территории Донбасса – один большой концлагерь "Изоляция"