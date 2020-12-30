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Міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році

Середа, 30 грудня 2020, 19:50

Активну фазу "Великого продажу в’язниць" у 2020 році почати не вдалося через бюрократичні перешкоди.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Водночас Малюська вказав на те, що в державному бюджеті 2021 року передбачені доходи від продажів в’язниць.

Пряма мова: "Доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% – у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% – у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все-одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації. Тож у 2021 році очікуйте приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць".

Деталі: Також Малюська анонсував публікацію "Рейтингу в’язниць", відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури, будівництво нових слідчих ізоляторів та зміни в законодавстві, які мають змінити систему кримінальних покарань.

Серед досягнень 2020 року міністр назвав появу платних камер у СІЗО та скорочення мережі в’язниць: "під ніж" пішли 12 установ з гіршими, у порівнянні з аналогами, умовами утримання. За словами Малюськи, це дозволило зменшити кількість співробітників та дещо підвищити заробітні плати тим, хто залишився.

Нагадаємо: У серпні Міністерство юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.

Теми: Мін'юст


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