Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в новом году

Среда, 30 декабря 2020, 18:50
Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в новом году

Активную фазу "Большой продажи тюрем" в 2020 году начать не удалось из-за бюрократических препятствий.

Источник: министр юстиции Денис Малюська, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: В то же время Малюська указал на то, что в государственном бюджете 2021 года предусмотрены доходы от продажи тюрем.

Прямая речь: "Доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации. Поэтому в 2021 году ожидайте приватизации не менее четырех тюрем".

Детали: Также Малюська анонсировал публикацию "Рейтинга тюрем", открытие новых объектов тюремной инфраструктуры, строительство новых следственных изоляторов и изменения в законодательстве, которые должны изменить систему уголовных наказаний.

Среди достижений 2020 года министр назвал появление платных камер в СИЗО и сокращение сети тюрем: "под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. По словам Малюськи, это позволило уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался.

Напомним: В августе Министерство юстиции объявило о начале большой распродажи недвижимого имущества пенитенциарной системы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: