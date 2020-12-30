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Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в новом году

Среда, 30 декабря 2020, 19:50

Активную фазу "Большой продажи тюрем" в 2020 году начать не удалось из-за бюрократических препятствий.

Источник: министр юстиции Денис Малюська, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: В то же время Малюська указал на то, что в государственном бюджете 2021 года предусмотрены доходы от продажи тюрем.

Прямая речь: "Доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации. Поэтому в 2021 году ожидайте приватизации не менее четырех тюрем".

Детали: Также Малюська анонсировал публикацию "Рейтинга тюрем", открытие новых объектов тюремной инфраструктуры, строительство новых следственных изоляторов и изменения в законодательстве, которые должны изменить систему уголовных наказаний.

Среди достижений 2020 года министр назвал появление платных камер в СИЗО и сокращение сети тюрем: "под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. По словам Малюськи, это позволило уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался.

Напомним: В августе Министерство юстиции объявило о начале большой распродажи недвижимого имущества пенитенциарной системы.

Темы: Минюст


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