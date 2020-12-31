В США підтвердили другий випадок зараження мутованим коронавірусом

Штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, 30 грудня вдпуге зафіксували в США.

Джерело: Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом, передає "Голос Америки"

Деталі: Губернатор зазначив, що випадок виявлено в південній Каліфорнії.

Голова Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі сказав, що каліфорнійці повинні вважати це несподіванкою. Цього слід було очікувати",

Нагадаємо: Перший випадок зараженням новим штамом коронавірусу в США підтвердили 29 грудня в штаті Колорадо.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько десять країнах, переважно в Європі.

Станом на 29 грудня в США діагностували понад 20 мільйонів заражень вірусом SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19. 350 тисяч хворих вже померло.

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