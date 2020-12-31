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В США подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом

Четверг, 31 декабря 2020, 05:23

Штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, 30 декабря вновь зафиксировали в США.

Источник: Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, передает "Голос Америки"

Детали: Губернатор отметил, что случай выявлен в южной Калифорнии.

Председатель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сказал, что калифорнийцы должны считать это неожиданностью. Этого следовало ожидать",

Напомним: Первый случай заражения новым штаммом коронавируса в США подтвердили 29 декабря в штате Колорадо.

Справка: В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% заразнее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.

По состоянию на 29 декабря в США диагностировали более 20 миллионов заражений вирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 от которой 350 000 больных уже умерли.

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Темы: СШАкоронавирус
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