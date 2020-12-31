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На сході України формування Росії здійснили 5 обстрілів

Четвер, 31 грудня 2020, 07:24

Збройні формування Російської Федерації на сході України п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. 

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета. 

Ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

На решті ділянок відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Деталі: Від початку доби на Донбасі зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню ворог – відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Теми: ООС


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